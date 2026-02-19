Ragusa, segnali di speranza: si risveglia la 18enne di Monterosso ferita nell’incidente di viale delle Americhe

Ragusa, 19 Febbraio 2026 – Arrivano finalmente le notizie che un’intera comunità attendeva con il fiato sospeso. La giovane diciottenne di Monterosso Almo, rimasta vittima di un terribile incidente stradale lo scorso 20 gennaio a Ragusa, ha riaperto gli occhi. Dopo settimane di angoscia, la ragazza si è risvegliata dal coma farmacologico e, sebbene il quadro clinico resti delicato, i medici hanno sciolto la prognosi sulla vita.

Attualmente ricoverata presso l’ospedale Giovanni Paolo II, la giovane sta mostrando piccoli ma significativi segnali di miglioramento. Nonostante il peggio sembri passato sotto il profilo vitale, il percorso di guarigione si preannuncia lungo e impegnativo a causa delle numerose fratture riportate nel violento impatto.

Proprio per garantire le migliori cure possibili, è già stato pianificato il suo trasferimento in un centro specializzato, con ogni probabilità una struttura sanitaria a Messina. Proseguire, quindi, il percorso riabilitativo e chirurgico per stabilizzare le lesioni riportate.

L’incidente, avvenuto in viale delle Americhe, era apparso subito gravissimo. L’auto su cui viaggiava la giovane si era ribaltata più volte, trasformandosi in un groviglio di lamiere dal quale la diciottenne era stata estratta a fatica dai soccorritori. Da quel momento, la ragazza era rimasta sedata in terapia intensiva, mentre la comunità di Monterosso Almo si stringeva in preghiera per lei.

Mentre la famiglia si concentra sul recupero della giovane, proseguono le indagini sulla dinamica dello schianto. Alla guida del veicolo si trovava un altro giovane che, fortunatamente, ha riportato solo ferite lievi.

Tuttavia, la posizione del conducente si è aggravata a seguito degli accertamenti tossicologici: i test avrebbero infatti rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero.

