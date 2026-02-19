  • 19 Febbraio 2026 -
Cronaca | Ispica

Ispica, donna ferita gravemente dal compagno: arrestato un uomo

Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 19 febbraio 2026 –  Una mattinata di violenza ha scosso profondamente la comunità di Ispica. Un grave episodio di cronaca si è consumato nelle prime ore di oggi, lasciando una donna di 50 anni in fin di vita e l’intera cittadinanza nel dolore e nell’incredulità.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, residente a Ispica, sarebbe stata aggredita brutalmente dal proprio compagno, un uomo di nazionalità tunisina. Le circostanze esatte dell’aggressione sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma la gravità delle ferite ha reso necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica, dove è giunta in codice rosso. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici, che mantengono il massimo riserbo sulla prognosi.

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta tempestivamente la Polizia di Stato. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a raccogliere i primi rilievi scientifici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del caso.

L’aggressore sarebbe già stato fermato e assicurato alla giustizia. Le autorità stanno lavorando per definire il movente e i dettagli di quello che appare come l’ennesimo, drammatico episodio di violenza di genere.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando i residenti attoniti. Ispica si risveglia ferita, interrogandosi su una violenza esplosa in modo così repentino e cruento. “Siamo sconvolti,” commentano alcuni vicini, “è un dramma che colpisce tutti noi.”

