Ragusa. Al via i lavori di rimozione degli alberi pericolanti dopo i recenti eventi calamitosi

Ragusa, 19 febbraio 2026 – L’assessorato al Verde Pubblico comunica che gli eventi calamitosi del 19 gennaio e del 12 febbraio, caratterizzati da persistenti precipitazioni e venti di elevata intensità, hanno determinato diffuse condizioni di instabilità del patrimonio arboreo comunale. Si sono registrati distacchi di alberi, rottura di branche principali, sradicamenti parziali e marcate inclinazioni dei fusti in diverse aree del vasto territorio comunale.

Notevoli sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco che, congiuntamente con le squadre comunali di Protezione Civile, del Verde e della Viabilità, hanno operato per rimuovere i pericoli sulle sedi stradali e sulle aree pubbliche. È stata pertanto attivata una procedura di somma urgenza che ha previsto — previa analisi dello stato degli esemplari come stabilito dal Regolamento del Verde approvato nel 2020 — la rimozione di tutte le alberature che, per le precarie condizioni di stabilità, avrebbero potuto pregiudicare la pubblica incolumità.

Tra gli interventi previsti nella procedura di somma urgenza sono rientrati anche quattro alberi situati nello spartitraffico di Viale Europa. Tali esemplari sono stati oggetto di verifica urgente e indifferibile delle condizioni di sicurezza, come riportato nel verbale di constatazione redatto dal Responsabile del Verde, Geom. Emanuele Russo, e dall’Agronomo Salvatore Licitra.

Gli stessi alberi erano già stati segnalati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuti la notte del 12/02/2026 a seguito della caduta, da proprietà privata, di un grande fusto riversatosi sulle strisce pedonali di Viale Europa.

In quell’occasione, l’albero aveva abbattuto i cavi della corrente elettrica trascinando con sé i relativi pali; dopo i primi interventi di rimozione, il Comando dei VV.FF., con nota n. 1645 del 13/02/2026, aveva segnalato al Comune di Ragusa la necessità urgente di verifiche sugli alberi posti lungo l’arteria stradale interessata.

Nei giorni successivi, non appena le condizioni atmosferiche lo hanno consentito, sono stati valutati gli alberi nel tratto finale di Viale Europa (da via Failla all’incrocio con Viale delle Americhe). Gli accertamenti hanno confermato che tutti gli esemplari presenti evidenziavano preoccupanti situazioni di dissesto, con fessurazioni e spaccature profonde nelle branche di impalco.

In conformità alle direttive dell’Amministrazione Comunale codificate nel Regolamento del Verde, gli alberi rimossi saranno “compensati” con la piantumazione di nuovi esemplari, sia nella stessa sede (laddove le condizioni tecniche lo consentiranno), sia in altre zone del territorio.

Salva