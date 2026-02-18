Inciampa e cade prima del consiglio comunale: frattura al naso per il sindaco di Ispica

ISPICA, 18 Febbraio 2026 – Un brutto incidente ha segnato la mattinata politica a Ispica, coinvolgendo direttamente il primo cittadino Innocenzo Leontini. Poco prima dell’inizio della seduta del Consiglio Comunale, il sindaco è rimasto vittima di una rovinosa caduta che gli ha causato serie lesioni al volto.

L’episodio si è verificato presso l’Auditorium Iozzia, sede temporanea delle sedute consiliari dopo che l’aula storica del Palazzo di Città era stata resa inagibile dai danni causati dal recente passaggio del ciclone Harry.

Secondo le prime ricostruzioni, il sindaco si era allontanato momentaneamente per rispondere a una telefonata. Al momento di rientrare nei locali, non si sarebbe accorto di uno scalino all’ingresso, inciampando violentemente. La caduta è stata talmente improvvisa da non permettergli di proteggersi con le mani: Leontini è rovinato a terra sbattendo il volto direttamente sul pavimento.

I presenti sono accorsi immediatamente, trovando il sindaco in una situazione critica a causa di una copiosa emorragia nasale. Attivati subito i soccorsi, il primo cittadino è stato medicato: gli sono stati applicati diversi punti di sutura per rimarginare le ferite esterne. I primi accertamenti clinici hanno confermato una frattura al setto nasale.

Non si esclude, nelle prossime ore, la necessità di un intervento chirurgico per la riduzione della frattura.

