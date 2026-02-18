“Godetevi il deserto”: lo sfogo di un esercente contro la nuova Modica “senza movida”

MODICA, 18 Febbraio 2026 – “Vi meritate il Corso Umberto vuoto e la paura di tornare a casa la notte”. Non usa giri di parole un ex esercente della “sera” per descrivere il paradosso che sta vivendo il centro di Modica. Lo scontro tra residenti, politica e attività produttive si arricchisce di un capitolo velenoso, figlio di undici anni di tensioni, denunce per la musica alta e battaglie legali e che nei giorni scorsi è stato al centro di un incontro tra i vertici del Partito Democratico di Modica e alcuni residenti.

Il punto focale della polemica è la sicurezza. Se un tempo i locali venivano additati come attrattori di “degrado” e “drogati”, oggi che le serrande si abbassano presto e le luci si spengono, la percezione del pericolo sembra aumentata.

Secondo lo sfogo, la presenza dei locali fungeva da presidio naturale: un deterrente contro la microcriminalità grazie al flusso continuo di persone e alla collaborazione dei gestori con le forze dell’ordine. Oggi, quel vuoto lasciato dai tavolini sarebbe riempito dai “delinquentelli”, lasciando i residenti paradossalmente più isolati e spaventati.

L’attacco si sposta poi sul piano economico. “Con il centro svuotato dalla vita notturna -denuncia Natalino Muriana – il commercio diurno fatica a sopravvivere. Con canoni di locazione sempre più alti, ci si chiede come possano i negozi di abbigliamento o di articoli da regalo sostenere le spese in una zona che ha perso il suo “motore” di visitatori. La “movida”, tanto criticata, portava persone che oggi, semplicemente, scelgono altre mete”.

Non manca un riferimento diretto alla classe politica e ai comitati civici. Il commento punta il dito contro quella parte di cittadinanza — vicina ad aree del PD locale — che sta guidando la crociata contro il rumore e i festeggiamenti (come i Capodanni in piazza interrotti dalle chiamate alla polizia).

“Avete provocato il disastro e adesso volete rimediare”, recita il duro j’accuse, evidenziando una frattura sociale che sembra ormai insanabile.

La sensazione è che Modica si trovi davanti a un bivio: accettare la sua trasformazione in un centro residenziale silenzioso (ma forse più insicuro) o trovare un nuovo equilibrio che non demonizzi chi investe nella somministrazione e nell’intrattenimento.

Per ora, il “sostegno” che i commercianti offrivano ai residenti nelle ore notturne è solo un ricordo, sostituito da un silenzio che, a quanto pare, fa più paura della musica.

