Attualità | Monterosso Almo

In programma tre Tornei al Circolo Garibaldi di Monterosso Almo

Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 18 febbraio 2026 – Il Circolo Garibaldi di Monterosso Almo, con presidente protempore Gianluca Parrino, è pronto a lanciare tre emozionanti tornei che promettono di animare il borgo siciliano. Dopo il grande successo del torneo di biliardo all’italiana del 2025, che ha visto trionfare il super campione Giovanni Vona, il circolo torna a proporre questo appuntamento sportivo con un torneo di biliardo all’italiana con 5 birilli. Ma non è tutto, perché il Circolo Garibaldi ha preparato anche un torneo di “mighiaro” e briscola a coppia, giochi tradizionali siciliani che richiameranno sicuramente gli appassionati. E per chi ama il gioco veloce e divertente, c’è anche un torneo di ping pong, che torna a Monterosso Almo dopo più di 30 anni con un nuovo tavolo da gioco. Le iscrizioni sono già aperte e si prevedono tante adesioni.

