Attualità | Modica

10eLotto: in Sicilia tripletta da 145mila euro. Vincita anche a Modica

Festeggia la Sicilia con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso di martedì 17 febbraio, come riporta Agipronews, i premi più ricchi hanno portato nella regione una tripletta da 145mila euro: colpo da 100mila euro a Paceco, in provincia di Trapani, grazie a un “8” Doppio Oro e una giocata da 4 euro in piazza Vittorio Emanuele. Un “8” regala 25mila euro a un fortunato giocatore di Modica, in via Risorgimento a cui si aggiungono 20mila euro vinti a Messina in via Socrate. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 562 milioni da inizio anno

