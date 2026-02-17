Rottamazione quinquies, D’Aquila, Ruffino e Tidona: “La Presidente Schembari ha accolto la nostra proposta”

Ragusa, 17 febbraio 2026 – I consiglieri provinciali Giovanni D’Aquila, Alessio Ruffino e Irene Tidona, del gruppo consiliare DC, esprimono apprezzamento per l’iniziativa avviata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa finalizzata all’adozione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate, in adesione alla “rottamazione quinquies” prevista dalla Legge di Bilancio 2026.
“Accogliamo con soddisfazione l’atto di indirizzo predisposto dall’Amministrazione – dichiarano – che va nella direzione da noi indicata con la richiesta formale trasmessa nei giorni scorsi. Si tratta di un’opportunità concreta per cittadini e imprese, che potranno regolarizzare la propria posizione senza aggravio di sanzioni, e per l’Ente, che potrà recuperare risorse in modo più efficace”.
I consiglieri ringraziano la Presidente Maria Rita Schembari per aver accolto l’indicazione avanzata dal gruppo, auspicando una rapida approvazione del regolamento e un’adeguata informazione ai contribuenti interessati.