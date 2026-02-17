  • 17 Febbraio 2026 -
Ragusa

Ragusa. Torna la “Giornata Internazionale della Guida Turistica”

Ragusa, 17 febbraio 2026 – Domenica 22 febbraio, presso la magnifica cornice di Ragusa Ibla, si terrà la manifestazione “Giornata Internazionale della Guida Turistica”, a cura dell’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Ragusa (AGT Ragusa) e in collaborazione con la Diocesi di Ragusa. L’iniziativa è stata istituita dalla World Federation Tourist Guide Associations nel 1990, per promuovere e valorizzare la professione di guida turistica, il cui ruolo è quello di divulgare, illustrare e far conoscere le bellezze artistiche e storiche del territorio. La “Giornata della Guida” prevede quest’anno visite guidate gratuite, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’antica chiesa di San Francesco all’Immacolata, testimonianza storica delle varie ricostruzioni della città nel corso dei secoli, nonché presunta dimora dei Conti Chiaramonte, signori della contea di Modica. La fondazione della chiesa e dell’attiguo convento avvenne ad opera dei frati minori conventuali, a ridosso della morte di San Francesco. L’ordine, che si guadagnò presto la benevolenza dei cittadini, ottenne diverse donazioni, accogliendo, nell’ambito della chiesa, le sepolture di insigni esponenti della nobiltà locale. Tra i più illustri spicca Corrado Arezzo ultimo barone di Donnafugata che fece costruire, vicino all’altare, la cappella gentilizia della nobile famiglia.

Per info e prenotazioni: 3312040099.

© Riproduzione riservata
