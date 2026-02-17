Niscemi, quattro furti e due tentati furti: ventiquattrenne denunciato dalla Polizia

Niscemi, 18 Febbraio 2026 – La Polizia di Niscemi ha denunciato alla Procura della Repubblica di Gela un ventiquattrenne per furto aggravato e tentato furto. Il giovane si sarebbe reso autore di quattro furti aggravati e due tentati, commessi tra il 4 e il 19 gennaio scorso. Le indagini, condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno consentito di documentare la condotta del ventiquattrenne il quale, girando per le vie cittadine, una volta individuate alcune autovetture parcheggiate sulla pubblica via, forzava le serrature asportando gli oggetti in esse custodite. In particolare, la sera del 9 gennaio, il giovane ha perpetrato tre furti nell’arco di 20 minuti. A fronte del rilevante danno economico provocato ai proprietari dei mezzi a seguito del danneggiamento delle serrature, gli oggetti asportati consistevano in piccole somme di denaro, sigarette elettroniche e altro materiale, considerato di scarso valore. Un diciannovenne e un altro ventiquattrenne sono, invece, stati denunciati per deturpamento e imbrattamento delle mura dell’Istituto paritario Suore Orsoline e dell’ufficio Tecnico del comune di Niscemi. La responsabilità dei tre denunciati, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.