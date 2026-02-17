  • 17 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Niscemi, quattro furti e due tentati furti: ventiquattrenne denunciato dalla Polizia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Niscemi, 18 Febbraio 2026 – La Polizia di Niscemi ha denunciato alla Procura della Repubblica di Gela  un ventiquattrenne per furto aggravato e tentato furto. Il giovane si sarebbe reso autore di quattro furti aggravati e due tentati, commessi tra il 4 e il 19 gennaio scorso. Le indagini, condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno consentito di documentare la condotta del ventiquattrenne il quale, girando per le vie cittadine, una volta individuate alcune autovetture parcheggiate sulla pubblica via, forzava le serrature asportando gli oggetti in esse custodite. In particolare, la sera del 9 gennaio, il giovane ha perpetrato tre furti nell’arco di 20 minuti. A fronte del rilevante danno economico provocato ai proprietari dei mezzi a seguito del danneggiamento delle serrature, gli oggetti asportati consistevano in piccole somme di denaro, sigarette elettroniche e altro materiale, considerato di scarso valore. Un diciannovenne e un altro ventiquattrenne sono, invece, stati denunciati per deturpamento e imbrattamento delle mura dell’Istituto paritario Suore Orsoline e dell’ufficio Tecnico del comune di Niscemi. La responsabilità dei tre denunciati, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata
591882

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube