Modica. Si presenta il romanzo “L’estate della dolciera” di Annamaria Zizza

Modica, 16 febbraio 2026 – Sarà dedicato alla scrittrice catanese Annamaria Zizza, il XII appuntamento della ventunesima stagione del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che si terrà sabato 21 febbraio, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura.

Al centro della serata il libro “L’estate della dolciera” , Marlin editore, che sarà presentato da Costanza Di Quattro, scrittrice e drammaturga; un romanzo che prosegue le vicende iniziate con il successo de La dolciera siciliana, consolidando la storia di Maria, una protagonista che incarna il riscatto femminile nella Sicilia barocca del Settecento.

L’incontro sarà arricchito dalle letture di Benedetto Guardiano, attore e doppiatore diplomato presso “l’Accademia di doppiaggio” di Milano, e dagli intermezzi del M° Lino Gatto alla chitarra. A moderare sarà Silvana Blandino, poetessa del Quasimodo.

“Il libro di Annamaria Zizza, afferma Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, non è solo un romanzo storico, ma un vero e proprio romanzo di formazione, dove la protagonista Maria continua il suo percorso di istruzione, e dove il cibo (e i dolci in particolare) , come suggerisce il titolo, non è solo sfondo, ma un linguaggio con cui la protagonista esprime la propria arte e identità

passando da “criata” (serva) a “fimmina forte e decisa”.

Invito a partecipare all’appuntamento per gustare un romanzo ambientato nella città di Modica grazie all’approfondito lavoro d’archivio svolto dall’autrice sulle famiglie nobili modicane del XVIII secolo, citando artisti e pensatori dell’epoca. Un punto di forza dell’opera sta sicuramente nella capacità della Zizza di usare un linguaggio elegante che coinvolge il lettore nella comprensione della profondità storica e filosofica del periodo storico nel quale si svolge la narrazione”.

