  • 16 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Febbraio 2026 -
Cronaca giudiziaria | Modica | Ragusa

Caso Vittorio Fortunato: udienza lampo a Ragusa, la difesa chiede nuova perizia sulla madre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA/MODICA, 16 Febbraio 2026 -Si è consumata in pochi minuti, nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Ragusa, una nuova tappa del procedimento giudiziario legato all’abbandono del piccolo Vittorio Fortunato. Al centro del processo la madre biologica del bambino, nato a Modica e protagonista di una vicenda che nel novembre 2020 scosse l’intera opinione pubblica.

L’avvocato Angelo Iemmolo, legale dell’imputata, ha depositato agli atti l’intera documentazione relativa al complesso iter giudiziario del minore: un percorso altalenante che ha visto inizialmente la revoca dello stato di adottabilità, seguita da una recente e opposta decisione del Tribunale per i Minorenni. Su quest’ultima pende un ricorso in Appello fissato per il prossimo marzo.

Oltre ai documenti, la difesa ha avanzato istanze istruttorie mirate: riascolto di due testimoni già sentite in precedenza e nuova perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere della donna al momento dei fatti.

Netta la chiusura da parte del Pubblico Ministero, Marco Rota, e dell’avvocato Emilio Cintolo, legale del tutore del minore. Entrambi si sono opposti con decisione sia alla riapertura dell’istruttoria testimoniale che alla nuova valutazione clinica, sostenendo che il quadro probatorio e gli elementi già acquisiti siano pienamente sufficienti per giungere a una sentenza.

La vicenda risale al 4 novembre 2020, quando il padre naturale del bambino ne inscenò il ritrovamento in via Psaumida a Ragusa, dopo che il piccolo era venuto alla luce in un’abitazione di Modica. Oggi il bambino vive con una famiglia fuori provincia, sotto un nuovo nome e in attesa che la giustizia definisca definitivamente il suo stato giuridico.

Il giudice Giovanni La Terra, al termine dell’udienza, si è riservato di decidere sulle istanze presentate dalla difesa. La data della prossima udienza verrà fissata solo dopo lo scioglimento della riserva.

© Riproduzione riservata
591835

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube