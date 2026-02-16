  • 16 Febbraio 2026 -
Economia | Modica

McDonald’s sbarca a Modica: 50 posti di lavoro disponibili al Polo Commerciale

MODICA, 16 febbraio 2026  – Il colosso del fast food più famoso al mondo arriva nella Contea. McDonald’s ha ufficializzato l’apertura di un nuovo punto vendita presso il Polo Commerciale di Modica, dando il via a una massiccia campagna di recruiting: sono infatti 50 le figure ricercate per il nuovo staff.

L’iniziativa rientra nel quadro del McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante che attraversa l’Italia per selezionare il personale in vista delle nuove aperture. Per la città di Modica, l’appuntamento è fissato per la seconda metà di febbraio 2026.

McDonald’s non punta solo all’esperienza pregressa, ma guarda soprattutto alle potenzialità dei candidati. Le caratteristiche principali richieste sono: voglia di mettersi in gioco e dinamismo, propensione al lavoro di squadra, attitudine al contatto con il pubblico.

L’azienda offre un percorso di inserimento solido: il 92% dei contratti è a tempo indeterminato, garantendo stabilità e una formazione strutturata che permette una crescita professionale rapida all’interno del ristorante.

La procedura di selezione è interamente digitale nella sua prima fase. Ecco i passaggi da seguire per non perdere l’opportunità:

Invio CV: Entro il 23 febbraio 2026, gli interessati devono collegarsi al sito ufficiale McDonalds.it, compilare il questionario dedicato e caricare il proprio curriculum.

Test attitudinale: I candidati ritenuti idonei riceveranno un test online volto a individuare i loro punti di forza e la compatibilità con il ruolo.

Colloquio individuale: Chi supererà i test riceverà una convocazione ufficiale con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour a Modica.

Durante l’evento di selezione, i candidati non sosterranno solo i colloqui individuali, ma potranno toccare con mano la realtà aziendale. Saranno presenti dipendenti dei ristoranti limitrofi pronti a condividere la propria esperienza e rispondere a dubbi e curiosità su come si svolge una giornata tipo da McDonald’s.

Nota per i candidati: Assicuratevi di completare la procedura online entro la scadenza del 23 febbraio per essere inseriti nei calendari dei colloqui.

