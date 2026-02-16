Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Ragusa, completato l’assetto: si insedia il Consiglio di Disciplina

Ragusa, 16 febbraio 2026 – Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo guidato dal presidente Giuseppe Iacono, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Ragusa completa il proprio assetto istituzionale per il quadriennio 2025-2029 con l’insediamento del Consiglio di Disciplina.

Lo scorso 6 febbraio 2026, presso la sede dell’Ordine, si è ufficialmente insediato l’organismo chiamato a svolgere una funzione fondamentale nella vita dell’ente: garantire il rispetto delle norme deontologiche e tutelare il corretto esercizio della professione. Un passaggio che rafforza l’assetto ordinistico già rinnovato nei mesi scorsi e che consolida la struttura di governo della categoria per i prossimi quattro anni.

Il Consiglio di Disciplina risulta composto da nove membri nominati ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CONAF del 21 novembre 2012. Ne fanno parte i Dottori Agronomi Francesco Celestre (n. 111 del Registro di Anzianità), Giuseppe Virderi (n. 113), Giuseppe Alecci (n. 213), Elio Pace (n. 298), Valentina Gissara (n. 462), Simona Noto (n. 472), Rosario Giudice (n. 493), Cristina Scribano (n. 611) e l’Agronomo Iunior Walter Occhipinti (n. 571 del Registro di Anzianità – Sezione B).

A presiedere il Consiglio sarà il dottore agronomo Francesco Celestre, componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo, come previsto dal regolamento. Il ruolo di segretario è stato invece affidato alla dottoressa Cristina Scribano, in quanto componente con minore anzianità di iscrizione.

L’insediamento del Consiglio di Disciplina rappresenta un momento significativo per l’Ordine provinciale, che nei mesi scorsi aveva già rinnovato il proprio Consiglio Direttivo. Il 3 ottobre 2025, infatti, si era insediato il nuovo direttivo con Giuseppe Iacono eletto presidente, affiancato dal vicepresidente Salvatore Licitra, dal segretario Donatella Gulino e dal tesoriere Daniele Dipasquale. Un gruppo che aveva ribadito l’impegno della categoria a sostegno dello sviluppo agricolo e ambientale della provincia iblea, territorio a forte vocazione agricola e zootecnica.

Con il completamento degli organi istituzionali, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Ragusa si presenta ora pienamente operativo per affrontare le sfide del quadriennio 2025-2029. Da un lato la guida politica e programmatica del Consiglio Direttivo, orientata alla formazione continua, all’innovazione e alla collaborazione con le istituzioni; dall’altro la funzione di garanzia del Consiglio di Disciplina, chiamato a vigilare sul rispetto dei principi etici e professionali che regolano l’attività degli iscritti.

In una provincia dove agricoltura, ambiente e pianificazione del territorio rappresentano pilastri dell’economia locale, la solidità dell’Ordine professionale assume un valore strategico. Il completamento dell’assetto organizzativo segna dunque non solo un adempimento formale, ma un passaggio che rafforza il ruolo della categoria nel tessuto economico e ambientale ibleo, tra tradizione produttiva e nuove sfide legate alla sostenibilità.

