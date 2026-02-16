Modica, auto contro vetrina in via Modica Sorda: ferito un anziano

Modica, 16 febbraio 2026 – Attimi di paura questa mattina intorno alle 8 in via Modica Sorda, a Modica, dove una Volvo è finita contro la vetrina di un negozio dopo un impatto, per cause ancora in fase di accertamento, con un mezzo della nettezza urbana. L’urto è stato violento: l’auto ha sfondato la vetrina e parte del muro dell’esercizio commerciale, lasciando a terra detriti e mattoni. Alla guida un anziano modicano, soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Ospedale Maggiore-Baglieri per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Municipale per la messa in sicurezza e i rilievi utili a ricostruire la dinamica. La strada ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo. Solo una coincidenza di orario ha evitato conseguenze più gravi: in quel momento non c’erano pedoni davanti al negozio.

