Conad Scherma Modica, tra le migliori otto d’Italia a Baronissi Gran Prix U14 a squadre Fioretto

Modica, 16 febbraio 2026 – Settimane cariche di emozioni, orgoglio e prospettive per la Conad Scherma Modica. Si comincia da Baronissi nella prova nazionale del Gran Prix Kinder Joy of Moving Under 14 a squadre di fioretto femminile, dove il quartetto bambine/giovanissime ha conquistato uno splendido ottavo posto finale, confermandosi tra le migliori realtà del panorama italiano. In pedana Gaia Falzone, Giorgia Maria Gurrieri, Emma Petriliggieri e Serena Stracquadanio, sono state protagoniste di una gara di grande intensità, segnata da un momento chiave destinato a restare nella memoria del gruppo. Nell’assalto decisivo per l’ingresso tra le prime otto, le giovani fiorettiste modicane sono state autrici di una rimonta entusiasmante, costruita con coraggio, determinazione e straordinario spirito di squadra. Una reazione che ha ribaltato l’inerzia dell’incontro e aperto loro le porte dell’élite nazionale, tra l’entusiasmo dei tecnici e la consapevolezza di aver compiuto un importante salto di qualità. Il cammino si è poi interrotto contro il forte Club Scherma Jesi, impostosi per 36-29. Un risultato che non ridimensiona il valore della prestazione modicana, anche alla luce del fatto che la formazione marchigiana ha poi proseguito la propria corsa fino alla medaglia d’argento. Importanti segnali sono arrivati anche dall’attività del CAF regionale di fioretto, svoltosi a Modica, presso il Pala Rizza, momento fondamentale nel percorso di crescita dei giovani talenti. A conquistare la vittoria è stato il modicano Gioele Flamingo, davanti a Mattia Moceo Club Scherma Siracusa; con la presenza di numerosi atleti della Scherma Modica nelle posizioni di vertice, a conferma della qualità del lavoro svolto quotidianamente in sala. L’attenzione si sposta adesso sul prossimo fine settimana, quando a Caorle la Conad Scherma Modica sarà impegnata nella prova nazionale Under 14 a squadre di spada. A rappresentare i colori modicani saranno Giuseppe Di Stefano, Francesco Agosta, Antonio Iacono e Jacopo Tebaldi nella categoria maschietti/giovanissimi; un quartetto giovane ma già capace di distinguersi per impegno, talento e spirito competitivo. Un percorso quello della Scherma Modica che continua a regalare emozioni e conferme, e che testimonia la solidità del movimento, capace di guardare al presente con soddisfazione e al futuro con ambizione, portando con orgoglio il nome di Modica sulle pedane di tutta Italia.

