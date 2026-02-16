La Sicilia brilla a Rimini: Bronzo per il Birrificio Tarì di Modica a “Birra dell’Anno”

Saro Cannizzaro

RIMINI, 16 Febbraio 2026 -Il movimento brassicolo siciliano segna un punto importante nel panorama nazionale. In occasione della XXI edizione di “Birra dell’Anno”, il prestigioso concorso organizzato da Unionbirrai, la Sicilia sale sul podio grazie al talento e alla costanza del Birrificio Tarì di Modica.

Durante la cerimonia tenutasi a Rimini all’interno di Beer&Food Attraction, il birrificio modicano ha conquistato la medaglia di bronzo nella Categoria 36 (birre con utilizzo di frutta) con la sua Qirat.

Il premio riconosce la capacità del birrificio di interpretare uno stile moderno senza perdere di vista l’identità del territorio, puntando su un equilibrio aromatico impeccabile. In un contesto che ha visto sfidarsi oltre 200 birrifici e quasi 1.800 referenze, questo risultato conferma come la qualità artigianale siciliana sia ormai un pilastro della scena italiana.

L’edizione di quest’anno ha avuto un sapore speciale, celebrando i trent’anni del movimento craft italiano (nato nel 1996) e incoronando l’umbra Birra dell’Eremo come birrificio dell’anno.

“Birra dell’Anno è la fotografia più autentica del nostro movimento: qui non contano le mode, ma il lavoro, la cura e la coerenza”, ha dichiarato Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai.

Nonostante un calo generale dei consumi fuori casa, il comparto dimostra una grande resilienza. Ferraris ha sottolineato come il taglio delle accise, ottenuto grazie al pressing di Unionbirrai, sia stato fondamentale per dare ossigeno ai piccoli produttori.

Il rigore della competizione resta il marchio di fabbrica del premio: le degustazioni avvengono rigorosamente alla cieca, un metodo che garantisce l’imparzialità totale e premia esclusivamente la qualità nel bicchiere.

Salva