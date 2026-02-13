Nino Minardo nominato Responsabile per i Rapporti federativi e con le Liste civiche di Forza Italia

Roma, 13 Febbraio 2026 – Il deputato siciliano Nino Minardo è stato nominato Responsabile per i Rapporti federativi e con le Liste civiche di Forza Italia su indicazione del Segretario nazionale degli azzurri, Antonio Tajani.

“Ringrazio Tajani – dice Minardo che stamane ha incontrato il leader di Fi a Roma – per la fiducia e la possibilità di contribuire all’organizzazione e al rafforzamento di Forza Italia a fianco del collega Francesco Battistoni”.

Per il deputato azzurro l’obiettivo “è rendere Forza Italia più forte e più radicata sui territori, coinvolgendo movimenti e liste civiche che rifiutano le derive estremiste e si riconoscono nei valori cattolici e liberali e nella grande famiglia del Partito Popolare Europeo e soprattutto un numero sempre maggiore di amministratori civici, in particolare i più giovani”.

