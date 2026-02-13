Grande Karate a Ispica: il Maestro Masaru Miura guida il Raduno e CAI

Ispica, 13 Febbraio 2026 – Ispica si prepara a diventare il centro del Karate Shotokan d’eccellenza. Il prossimo 14 e 15 febbraio, presso l’IIS Gaetano Curcio in via Vittorio Veneto, si terrà un prestigioso raduno tenuto dal Maestro Masaru Miura, c.n. 10° Dan-Soshi e Direttore Tecnico Italia ed Europa per la S.K.I.-I..

L’evento, organizzato dall’associazione B-Dharma Ispica, vedrà la partecipazione di numerosi atleti del territorio. Tra questi, il Karate Shotokan Modica sarà presente con una delegazione di rilievo guidata dal Maestro Pippo Frasca, insieme al neo Maestro Orazio Giunta e alla cintura nera Enzo Giannone.

Programma dell’evento:

Sabato 14 Febbraio

• Ore 16:30 – 18:00: Allenamento per cinture da bianca a blu.

• Ore 18:00 – 19:30: Allenamento per cinture marroni e nere.

Domenica 15 Febbraio

• Ore 09:00 – 10:30: Allenamento per cinture marroni e nere.

• Ore 10:30 – 12:00: Allenamento per cinture da bianca a blu.

Allo stage potranno partecipare tutti gli atleti regolarmente iscritti e in regola con la certificazione medica. Si preannuncia un’importante occasione di crescita tecnica e spirituale sotto la guida di una delle figure più autorevoli del Karate mondiale.

Salva