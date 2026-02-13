  • 13 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Febbraio 2026 -
Ispica | Sport

Grande Karate a Ispica: il Maestro Masaru Miura guida il Raduno e CAI

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 13 Febbraio 2026 –  Ispica si prepara a diventare il centro del Karate Shotokan d’eccellenza. Il prossimo 14 e 15 febbraio, presso l’IIS Gaetano Curcio in via Vittorio Veneto, si terrà un prestigioso raduno tenuto dal Maestro Masaru Miura, c.n. 10° Dan-Soshi e Direttore Tecnico Italia ed Europa per la S.K.I.-I..
L’evento, organizzato dall’associazione B-Dharma Ispica, vedrà la partecipazione di numerosi atleti del territorio. Tra questi, il Karate Shotokan Modica sarà presente con una delegazione di rilievo guidata dal Maestro Pippo Frasca, insieme al neo Maestro Orazio Giunta e alla cintura nera Enzo Giannone.
Programma dell’evento:
Sabato 14 Febbraio
• Ore 16:30 – 18:00: Allenamento per cinture da bianca a blu.
• Ore 18:00 – 19:30: Allenamento per cinture marroni e nere.
Domenica 15 Febbraio
• Ore 09:00 – 10:30: Allenamento per cinture marroni e nere.
• Ore 10:30 – 12:00: Allenamento per cinture da bianca a blu.
Allo stage potranno partecipare tutti gli atleti regolarmente iscritti e in regola con la certificazione medica. Si preannuncia un’importante occasione di crescita tecnica e spirituale sotto la guida di una delle figure più autorevoli del Karate mondiale.

© Riproduzione riservata
591543

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube