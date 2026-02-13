Continui disservizi elettrici a Pedalino(Comiso). Scollo: “Situazione non più tollerabile”

Comiso, 13 febbraio 2026 – Il consigliere comunale del Partito Democratico di Comiso, Gaetano Scollo, ha denunciato i continui disservizi elettrici che da settimane stanno creando disagi nella frazione di Pedalino, segnalando alla compagnia di distribuzione dell’energia una situazione che definisce ormai non più tollerabile. Scollo ha spiegato che in diverse zone dell’abitato – da piazza Gramsci a piazza Padre Pio, passando per via Simeto e via Maria Ss. del Rosario – ma, più generale, in tutta la cittadina, si registrano interruzioni improvvise della corrente, cali di tensione e una generale instabilità della rete che stanno mettendo in difficoltà famiglie, attività commerciali e servizi essenziali.

Il consigliere ha sottolineato come questi guasti ripetuti stiano compromettendo la quotidianità dei residenti e mettano a rischio apparecchiature e impianti domestici. «I cittadini di Pedalino non possono continuare a subire disservizi continui senza alcuna spiegazione», ha dichiarato, evidenziando la necessità di un intervento immediato da parte della società elettrica. Nella comunicazione ufficiale inviata alla compagnia, Scollo ha chiesto di verificare lo stato della rete nelle aree interessate, individuare le cause delle anomalie e comunicare quali interventi si intendano adottare per ripristinare una fornitura stabile e conforme agli standard di qualità. Il consigliere ha inoltre richiesto un riscontro scritto nei tempi previsti dalla normativa, ritenendo fondamentale informare in modo trasparente la cittadinanza e gli organi istituzionali competenti. Ha infine ribadito la propria disponibilità a partecipare a sopralluoghi e approfondimenti, assicurando che continuerà a monitorare la situazione finché non verranno garantite condizioni di servizio adeguate per tutta la comunità di Pedalino.

