Modica, mozione di sfiducia a Monisteri: il PD non ci sta. Spadaro: «Non siamo pedine del centrodestra»

MODICA, 12 Febbraio 2026 – Il clima politico a Palazzo San Domenico si fa sempre più teso. Mentre qualcuno della Democrazia Cristiana serra i ranghi per promuovere una mozione di sfiducia nei confronti della Sindaca Maria Monisteri, il Partito Democratico prende le distanze, rifiutando di essere coinvolto in quella che definisce una “lotta di potere interna” alla coalizione che ha vinto le elezioni.

Il consigliere comunale Dem Giovanni Spadaro ha chiarito la posizione del partito, rivendicando autonomia e coerenza rispetto al mandato ricevuto dagli elettori.

Spadaro ricorda che il PD è stato collocato all’opposizione dal voto popolare e che non ha mai votato la fiducia alla Sindaca Monisteri. Tuttavia, il consigliere sottolinea come l’attuale crisi sia un paradosso tutto interno alla maggioranza:

“Il PD non deve essere trascinato in dinamiche che appaiono esclusivamente interne agli equilibri del centrodestra”, afferma , riferendosi alle forze politiche che hanno sostenuto la Sindaca e che ora ne chiedono la rimozione.

Il cuore del messaggio di Spadaro è la preoccupazione per la stabilità della città, ferita da una situazione finanziaria critica. Il consigliere punta il dito contro gli ultimi dieci anni di amministrazione:

Spadaro definisce “scellerate” le scelte politiche del decennio a guida centrodestra, che avrebbero portato al dissesto dell’ente.

Obiettivo stabilità: In questo momento la priorità è l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Secondo il PD, innescare una crisi al buio in questa fase delicata potrebbe danneggiare ulteriormente i cittadini.

Nonostante il rifiuto di farsi “strumentalizzare”, Spadaro non chiude del tutto la porta, ma pone condizioni rigorose. Se la mozione di sfiducia dovesse effettivamente approdare in aula, il PD non voterà per affinità con l’una o l’altra fazione del centrodestra, ma valuterà il proprio voto “esclusivamente nell’interesse della città di Modica e dei cittadini modicani”.

La linea è tracciata: un’opposizione responsabile che non intende fare da “stampella” a nessuno, né prestarsi a manovre politiche che sembrano ignorare le urgenze amministrative della città.

