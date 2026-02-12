Allerta Meteo: scatta la chiusura di Villa Comunale e Cimitero di Pozzallo per il 12 e 13 febbraio

POZZALLO, 12 Febbraio 2026 – In seguito all’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale, l’Amministrazione Comunale di Pozzallo ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente per far fronte alle avverse condizioni meteorologiche previste per le prossime ore.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del Comunicato straordinario prot. n. 7861/DG/DRPC, emesso l’11 febbraio 2026, che ha preallertato le strutture operative per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in tutta la Sicilia.

A tutela della pubblica incolumità e per prevenire potenziali pericoli legati a forti raffiche di vento o precipitazioni intense, è stata disposta la chiusura delle seguenti strutture:

Villa Comunale: Chiusa al pubblico nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026.

Cimitero Comunale: Chiuso al pubblico nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026.

L’ordinanza introduce, inoltre, il divieto assoluto di sosta e di attraversamento di tutti i giardini pubblici del territorio comunale per l’intera durata dell’allerta.

L’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima cautela, raccomandando di limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e di evitare le zone particolarmente esposte a rischio caduta alberi o allagamenti.

Le autorità continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica in costante contatto con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Eventuali aggiornamenti su proroghe o riaperture verranno comunicati tempestivamente attraverso i canali ufficiali del Comune.

