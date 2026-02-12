  • 12 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Febbraio 2026 -
Attualità | Pozzallo

Allerta Meteo: scatta la chiusura di Villa Comunale e Cimitero di Pozzallo per il 12 e 13 febbraio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 12 Febbraio 2026 – In seguito all’ultimo bollettino della Protezione Civile Regionale, l’Amministrazione Comunale di Pozzallo ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente per far fronte alle avverse condizioni meteorologiche previste per le prossime ore.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del Comunicato straordinario prot. n. 7861/DG/DRPC, emesso l’11 febbraio 2026, che ha preallertato le strutture operative per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in tutta la Sicilia.

A tutela della pubblica incolumità e per prevenire potenziali pericoli legati a forti raffiche di vento o precipitazioni intense, è stata disposta la chiusura delle seguenti strutture:

Villa Comunale: Chiusa al pubblico nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026.

Cimitero Comunale: Chiuso al pubblico nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026.

L’ordinanza introduce, inoltre, il divieto assoluto di sosta e di attraversamento di tutti i giardini pubblici del territorio comunale per l’intera durata dell’allerta.

L’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima cautela, raccomandando di limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e di evitare le zone particolarmente esposte a rischio caduta alberi o allagamenti.

Le autorità continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica in costante contatto con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Eventuali aggiornamenti su proroghe o riaperture verranno comunicati tempestivamente attraverso i canali ufficiali del Comune.

© Riproduzione riservata
591438

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube