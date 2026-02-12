Carnevale degli iblei: accordo triennale tra il Libero Consorzio di Ragusa e i Comuni della provincia

RAGUSA, 12 Febbraio 2026 – Un accordo di collaborazione tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e i Comuni della provincia per la condivisione e lo sviluppo delle manifestazioni del Carnevale negli Iblei nel triennio 2026-2028. L’intesa, firmata dalla Presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari e dai Sindaci dei Comuni iblei, punta alla costruzione di un cartellone unico e coordinato dei Carnevali del territorio. “L’obiettivo è valorizzare in modo integrato le tradizioni locali, rafforzare l’attrattività turistica dell’area iblea e generare ricadute positive sull’economia del territorio, con particolare attenzione alla destagionalizzazione dei flussi e alla promozione delle aree interne. Il Libero Consorzio, in qualità di ente di area vasta con competenze in materia di sviluppo economico e promozione turistica, svolgerà il ruolo di coordinatore. È prevista l’istituzione di un tavolo tecnico, composto da un referente per ciascun Comune, con il compito di programmare, monitorare e armonizzare le iniziative, oltre a verificare la coerenza degli eventi con le finalità dell’accordo”, spiega la Presidente.