Modica, L’Alternativa Socialista: “Un ascensore al Palazzo della Cultura, basta barriere all’arte”

MODICA, 12 Febbraio 2026 – Garantire a tutti l’accesso alla bellezza e alla conoscenza non è un privilegio, ma un diritto. È questo il cuore del nuovo appello che il comitato L’Alternativa Socialista Modica rivolge con forza all’Amministrazione Comunale. Al centro della richiesta, la realizzazione di un ascensore accessibile presso il Palazzo della Cultura, ad oggi ancora segnato da barriere architettoniche che escludono una parte della cittadinanza.

Attualmente, la mancanza di un impianto di sollevamento idoneo impedisce a cittadini e turisti con ridotta mobilità di raggiungere agevolmente i piani superiori della struttura. Secondo il comitato, questa non è solo una carenza logistica, ma un vero e proprio limite all’esercizio dei diritti fondamentali.

“L’installazione di un ascensore non è un mero ‘optional infrastrutturale'”, dichiara il Comitato, “ma un’opera necessaria per garantire l’inclusione sociale e l’uguaglianza di accesso a chiunque desideri partecipare alla vita culturale della città.”

L’Alternativa Socialista non si limita alla segnalazione, ma propone un percorso concreto in tre punti per sbloccare la situazione: l’adozione immediata di un progetto esecutivo dedicato al Palazzo della Cultura; l’impegno a reperire le risorse necessarie, guardando con attenzione ai finanziamenti regionali, statali o europei (PNRR e simili) specificamente destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche; l’apertura di un tavolo di confronto che coinvolga le associazioni del settore e la cittadinanza per vigilare su tempi e modalità d’intervento.

Il Palazzo della Cultura rappresenta il cuore pulsante dell’identità modicana; lasciarlo parzialmente inaccessibile significa ferire l’immagine di una città che si vuole accogliente e moderna. Il Comitato, guidato da Antonio Ruta, si dice fiducioso nella sensibilità degli amministratori, attendendo risposte concrete che trasformino le intenzioni in cantieri.

