  • 12 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Febbraio 2026 -
Modica | Politica

Modica, L’Alternativa Socialista: “Un ascensore al Palazzo della Cultura, basta barriere all’arte”

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 12 Febbraio 2026 – Garantire a tutti l’accesso alla bellezza e alla conoscenza non è un privilegio, ma un diritto. È questo il cuore del nuovo appello che il comitato L’Alternativa Socialista Modica rivolge con forza all’Amministrazione Comunale. Al centro della richiesta, la realizzazione di un ascensore accessibile presso il Palazzo della Cultura, ad oggi ancora segnato da barriere architettoniche che escludono una parte della cittadinanza.

Attualmente, la mancanza di un impianto di sollevamento idoneo impedisce a cittadini e turisti con ridotta mobilità di raggiungere agevolmente i piani superiori della struttura. Secondo il comitato, questa non è solo una carenza logistica, ma un vero e proprio limite all’esercizio dei diritti fondamentali.

“L’installazione di un ascensore non è un mero ‘optional infrastrutturale'”, dichiara il Comitato, “ma un’opera necessaria per garantire l’inclusione sociale e l’uguaglianza di accesso a chiunque desideri partecipare alla vita culturale della città.”

L’Alternativa Socialista non si limita alla segnalazione, ma propone un percorso concreto in tre punti per sbloccare la situazione: l’adozione immediata di un progetto esecutivo dedicato al Palazzo della Cultura; l’impegno a reperire le risorse necessarie, guardando con attenzione ai finanziamenti regionali, statali o europei (PNRR e simili) specificamente destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche; l’apertura di un tavolo di confronto che coinvolga le associazioni del settore e la cittadinanza per vigilare su tempi e modalità d’intervento.

Il Palazzo della Cultura rappresenta il cuore pulsante dell’identità modicana; lasciarlo parzialmente inaccessibile significa ferire l’immagine di una città che si vuole accogliente e moderna. Il Comitato, guidato da Antonio Ruta, si dice fiducioso nella sensibilità degli amministratori, attendendo risposte concrete che trasformino le intenzioni in cantieri.

© Riproduzione riservata
591371

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Modica, L’Alternativa Socialista: “Un ascensore al Palazzo della Cultura, basta barriere all’arte””

  1. Ciccu Totò e u sceccu

    Questi si che sono avanti nel futuro. La volta scorsa per il pagamento dei passi carrabili, criticavano l’amministrazione perché invitava a pagare tutti, cosa giustissima, ma per loro no. Adesso si preoccupano perché non c’è l’ascensore a Palazzo Cultura, quando non esiste neanche a Palazzo San Domenico. Ma fa dove escono fuori? Va bè che siamo a Carnevale 😄😄😄 ma andate a lavorare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube