Ragusa | Sport

Basket. Di Gregorio e il momento Virtus Ragusa: “Tra Catanzaro e Brindisi c’è differenza”

Il coach riparte dalla voglia di lottare vista sabato scorso: "Molfetta merita rispetto"
Ragusa, 12 febbraio 2026 – Dopo una prima parte di stagione quasi immacolata, la SuperConveniente Virtus Ragusa – complici le sconfitte in casa contro Catanzaro e a Brindisi con la Dinamo – è scivolata al secondo posto del girone F, alle spalle di Reggio. La squadra, reduce da un k.o. al supplementare, è tornata in palestra per preparare la prossima partita contro Molfetta (domenica alle 18 al PalaPadua), dove sperare di recuperare Adeola.

“Veniamo da due sconfitte che ci sono costate il primo posto. Ovviamente siamo dispiaciuti, ma sono state due partite molto diverse: contro Brindisi abbiamo lottato, recuperato dal -15, e la squadra ha avuto un buon atteggiamento. Da qui bisogna ripartire. Ovviamente ci è mancato qualcosa, lo sappiamo e stiamo cercando di sistemare alcuni aspetti del nostro gioco, sia in attacco che in difesa”. A dirlo è coach Massimo Di Gregorio, che fatica a digerire il responso degli ultimi dieci giorni ma guarda avanti con fiducia e consapevolezza nei mezzi di una squadra che aveva dato prova di talento e coesione.

Domenica, al PalaPadua, arriva la Optical Molfetta. “E’ una squadra di classifica medio-alta e verrà a Ragusa agguerrita e pronta a fare risultato – anticipa Di Gregorio -. In questo campionato non esistono partite scontate, le squadre della parte bassa lottano con quelle della parte alta, questo ci impone di affrontare tutte le gare con lo stesso rispetto”.

