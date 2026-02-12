Caso Vittoria, Giovanni Moscato in Commissione Antimafia: “Riformare la norma per evitare nuove aberrazioni”

ROMA / VITTORIA, 12 Febbraio 2026 – “Ridare dignità a tutti i vittoriesi”. Con questo spirito Giovanni Moscato, già sindaco di Vittoria tra il 2016 e il 2018, è intervenuto ieri in audizione davanti al Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia dedicato agli enti locali. Un passaggio istituzionale chiave che segna un punto di svolta nella narrazione della vicenda che portò allo scioglimento del Comune di Vittoria.

Moscato, invitato dal comitato presieduto dal senatore Salvo Sallemi, ha ripercorso le tappe della vicenda che ha colpito la città, basandosi esclusivamente sulle risultanze processuali che, negli anni, hanno smontato le accuse iniziali. L’ex primo cittadino ha descritto lo scioglimento del 2018 come “ingiusto” e “surreale”, portando all’attenzione dei parlamentari di tutti gli schieramenti i dati oggettivi che evidenziano quello che alcuni componenti della Commissione hanno definito come un caso di “totale aberrazione della norma”.

L’intervento di Moscato non è stato solo una difesa personale o politica, ma un contributo tecnico volto a modificare l’Articolo 143 del Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL).

“Il procedimento deve rimanere un caposaldo del nostro sistema,” ha dichiarato Moscato, “ma ha bisogno delle necessarie modifiche affinché l’errore compiuto nel caso di Vittoria non avvenga mai più. Lo scioglimento non ha colpito solo me, ma ha danneggiato l’intero popolo vittoriese, macchiando ingiustamente l’immagine della città.”

Il caso di Vittoria è stato elevato a esempio nazionale di come una norma, nata con intenti nobili, possa produrre effetti distorsivi se non applicata con criteri di estrema precisione. Moscato ha ricordato come la sua esperienza sia comune a decine di sindaci, di ogni colore politico, che hanno subito l’onta di veder tacciate le proprie città come mafiose nonostante la successiva estraneità ai fatti.

L’ex sindaco ha infine espresso gratitudine alla presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo e a Salvo Sallemi per il lavoro di approfondimento in corso, sperando che la “verità su Vittoria” possa accelerare un iter legislativo che garantisca maggiore tutela per le comunità democraticamente elette.

