A Pozzallo la stanza “Incontri protetti” ha un nuovo volto

DA UFFICIO A SPAZIO DEL CUORE… IL SINDACO DI POZZALLO

RINGRAZIA L’INNER WHEEL “POZZALLO ROSA MARINA” PER IL

NUOVO VOLTO DELLA STANZA “INCONTRI PROTETTI”

Da ufficio a spazio del cuore. Così esordisce il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che ringrazia l’Inmer Whell “Pozzallo Rosa Marina” per il nuovo volto della stanza “Incontri protetti”

Un sentito ringraziamento al Club Inner Wheel “Pozzallo Rosa Marina” per la

sensibilità dimostrata nel riqualificare la sala dedicata agli incontri protetti presso gli uffici comunali dei servizi sociali.

Grazie a questo intervento, un ambiente finora percepito come puramente burocratico

è stato trasformato in uno spazio accogliente, colorato e a misura di bambino.

L’inserimento di nuovi arredi e giochi, prosegue Ammatuna, permetterà ai giovani utenti di vivere momenti particolarmente delicati in un’atmosfera familiare, capace di attenuare il disagio e favorire la serenità necessaria per la cura dei legami affettivi. Gesti come questo confermano quanto sia vitale la sinergia tra le istituzioni e le associazioni del territorio. Il Club ha saputo cogliere una necessità concreta, trasformandola in un autentico atto d’amore verso i più piccoli. Restituire dignità e calore a questi spazi è un segno di grande civiltà e di attenzione verso le fasce più fragili della nostra comunità.

