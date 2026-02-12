  • 12 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Febbraio 2026 -
Politica | Pozzallo

A Pozzallo la stanza “Incontri protetti” ha un nuovo volto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

DA UFFICIO A SPAZIO DEL CUORE… IL SINDACO DI POZZALLO
RINGRAZIA L’INNER WHEEL “POZZALLO ROSA MARINA” PER IL
NUOVO VOLTO DELLA STANZA “INCONTRI PROTETTI”

Da ufficio a spazio del cuore. Così esordisce il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che ringrazia l’Inmer Whell “Pozzallo Rosa Marina” per il nuovo volto della stanza “Incontri protetti”
Un sentito ringraziamento al Club Inner Wheel “Pozzallo Rosa Marina” per la
sensibilità dimostrata nel riqualificare la sala dedicata agli incontri protetti presso gli uffici comunali dei servizi sociali.
Grazie a questo intervento, un ambiente finora percepito come puramente burocratico
è stato trasformato in uno spazio accogliente, colorato e a misura di bambino.
L’inserimento di nuovi arredi e giochi, prosegue Ammatuna, permetterà ai giovani utenti di vivere momenti particolarmente delicati in un’atmosfera familiare, capace di attenuare il disagio e favorire la serenità necessaria per la cura dei legami affettivi. Gesti come questo confermano quanto sia vitale la sinergia tra le istituzioni e le associazioni del territorio. Il Club ha saputo cogliere una necessità concreta, trasformandola in un autentico atto d’amore verso i più piccoli. Restituire dignità e calore a questi spazi è un segno di grande civiltà e di attenzione verso le fasce più fragili della nostra comunità.

© Riproduzione riservata
591407

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube