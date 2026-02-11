CGIL Ragusa, ricomposta la Segreteria: Francesco Pisana eletto all’unanimità

Saro Cannizzaro

RAGUSA, 11 Febbraio 2026 – Si è svolta stamattina, presso la sala riunioni della Camera del Lavoro di Ragusa, l’Assemblea Generale della CGIL provinciale. All’ordine del giorno, un passaggio chiave per l’assetto organizzativo dell’organizzazione: la ricomposizione del plenum della Segreteria Confederale Provinciale.

L’assise, che ha visto la partecipazione del Segretario Generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, e del Segretario Generale della CGIL Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, ha sancito l’elezione di Francesco Pisana quale nuovo componente della Segreteria Confederale.

L’elezione di Pisana non è stata solo un adempimento tecnico, ma un atto dal forte valore politico. Il voto unanime espresso dall’Assemblea testimonia infatti una piena convergenza del gruppo dirigente ibleo, confermando la volontà di proseguire l’azione sindacale nel solco della continuità tracciata dalla segreteria Roccuzzo.

“L’ingresso di Francesco Pisana in Segreteria,” ha dichiarato Giuseppe Roccuzzo, “oltre a evidenziare la coesione dell’intero gruppo dirigente, rappresenta un nuovo impulso alla nostra azione. Il nostro obiettivo resta la tutela dei diritti dei lavoratori, il contrasto al dumping contrattuale e una costante attenzione alle politiche sociali del territorio.”

Durante il dibattito è emersa con forza la necessità di un sindacato sempre più presente “strada per strada” e nei luoghi di lavoro. Tra i punti programmatici ribaditi dall’Assemblea figurano la lotta alla precarizzazione, il presidio sociale e le vertenze territoriali.

La nuova configurazione della Segreteria punta a coniugare l’esperienza con il rinnovamento, con l’obiettivo di rendere ancora più efficace l’azione confederale sul piano delle vertenze e delle politiche di inclusione.

L’Assemblea Generale si è chiusa con un clima di grande soddisfazione. La partecipazione numerosa e il senso di responsabilità dimostrato dai delegati confermano la CGIL di Ragusa come una realtà radicata, unita e determinata a difendere la dignità del lavoro in tutta la provincia.

