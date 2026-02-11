Servizio Civile Universale a Ragusa: al via tre nuovi progetti per 47 giovani volontari

Ragusa, 11 febbraio 2026 – L’Assessorato allo Sviluppo di Comunità del Comune di Ragusa annuncia l’approvazione di tre nuovi progetti di Servizio Civile Universale. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Assod, offrirà a 47 giovani operatori volontari l’opportunità di impegnarsi attivamente sul territorio.

I tre percorsi approvati spaziano in ambiti cruciali per la vita cittadina:

– Comuni da Vivere (promozione culturale);

– Iblei Resilienti 2026 (protezione civile);

– Con gli occhi di un bambino (sostegno all’infanzia).

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi e prevedono per i volontari un assegno mensile pari a 507,30 euro. Si tratta di un traguardo significativo per la città, che premia l’investimento costante dell’Amministrazione nella partecipazione civica e nella crescita professionale dei giovani.

“Si tratta di un successo per la città che premia la costanza con cui l’Amministrazione e l’assessorato allo Sviluppo di Comunità ha investito sul Servizio Civile come elemento qualificante di partecipazione civica, di volontariato, di crescita dei giovani e della loro partecipazione attiva alla coesione della comunità – dichiara Giovanni Iacono, assessore allo sviluppo di comunità -. Il Servizio Civile è una esperienza e una opportunità per mettersi al servizio della propria comunità, sperimentando il ruolo di cittadini attivi; é un’esperienza che permette di sviluppare competenze anche professionali e fin dal proprio insediamento l’Amministrazione ha inteso investire sul Servizio civile, dando opportunità ad oltre 500 giovani di sperimentare questa esperienza.”

Il bando per il reclutamento sarà pubblicato nei prossimi giorni. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente online secondo queste modalità:

– piattaforma DOL: tramite l’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it utilizzando le proprie credenziali SPID.

– per informazioni e dettagli è possibile consultare i particolari dei progetti sul sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili www.politichegiovanili.gov.it o sul portale di Assod www.assod.org .

