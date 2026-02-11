  • 11 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Scacco al patrimonio della “Cosa Nostra” vittoriese: sequestro della DIA a Comiso

Sequestrata a Comiso società di trasporto merci: sospetti di legami con Cosa nostra vittoriese
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 11 Febbraio 2026– Continua l’offensiva dello Stato contro gli assetti economico-criminali nel territorio ibleo. In un’operazione congiunta, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la Questura di Ragusa hanno dato esecuzione a un nuovo decreto di sequestro beni nei confronti di un imprenditore già ritenuto contiguo alla criminalità organizzata vittoriese.

Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, colpisce un soggetto recentemente condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

L’operazione odierna rappresenta il secondo atto di un’importante azione di contrasto iniziata lo scorso 19 dicembre 2025, quando erano già stati apposti i sigilli a beni riconducibili all’indagato per un valore stimato di circa 20 milioni di euro.

Oggi nel mirino degli inquirenti è finita una società di trasporto merci conto terzi operante nel ragusano. Sebbene formalmente intestata a un prestanome, l’azienda è risultata essere sotto il controllo sostanziale del gruppo imprenditoriale legato alla famiglia del proposto.

Le indagini patrimoniali hanno fatto emergere una serie di “campanelli d’allarme” che hanno svelato la natura fittizia della società: boom di fatturato sospetto: nel secondo semestre del 2025, l’azienda ha registrato una crescita improvvisa e ingiustificata del volume d’affari, pari a circa 6 milioni di euro, con un aumento altrettanto repentino del personale.

La sede legale e operativa dell’azienda coincideva con un immobile ad uso esclusivamente abitativo. Nonostante operasse nel settore dei trasporti, la società è risultata priva di beni strumentali propri. I rapporti commerciali avvenivano esclusivamente con altre società appartenenti allo stesso gruppo familiare, delineando un sistema di scatole cinesi puramente strumentale.

Un disegno fraudolento
Secondo gli inquirenti, il quadro complessivo — aggravato dai precedenti per reati fallimentari e associativi del soggetto — conferma l’esistenza di un disegno unitario elusivo-fraudolento. L’obiettivo era quello di schermare il patrimonio mafioso dietro attività apparentemente lecite, ma prive di una reale struttura imprenditoriale.

L’operazione ribadisce la massima attenzione della Magistratura e delle Forze di Polizia nel monitorare le infiltrazioni criminali nell’economia legale, colpendo il cuore del potere mafioso: la ricchezza accumulata illecitamente.

© Riproduzione riservata
591308

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube