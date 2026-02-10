Ritmo Studio Danza Modica brilla ad Ancona: risultati straordinari alla Coppa Italia FIDESM

Ancona, 10 febbraio 2026 – Un fine settimana carico di emozioni, talento e grandi soddisfazioni per Ritmo Studio Danza Modica, che torna dalla Coppa Italia FIDESM con il cuore colmo di orgoglio e risultati che parlano da soli.

Alla loro prima esperienza in Coppa Italia FIDESM (unica federazione italiana riconosciuta dal CONI), le atlete della scuola hanno dimostrato carattere, determinazione e un livello tecnico di altissimo profilo, affrontando una competizione nazionale tra le più importanti del panorama della danza sportiva italiana.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata Natalia Peluso, Campionessa nell’Under 21, regalando alla scuola e al territorio un titolo di enorme prestigio. Ottime anche le prestazioni di Matilde Terranova, che ha chiuso la competizione nella top 7 nazionale, e di Miriam Tela, entrata nella top 10, confermando una crescita costante e una presenza sempre più solida in ambito competitivo.

Dietro questi risultati non ci sono solo medaglie e classifiche, ma mesi di sacrifici, allenamenti intensi, momenti difficili e tanta passione. Un lavoro quotidiano fatto di disciplina, dedizione e fiducia, che oggi trova la sua meritata ricompensa su una pista così importante.

La partecipazione alla Coppa Italia FIDESM rappresenta non un traguardo, ma un punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi, con la consapevolezza che il lavoro costante e la crescita personale portano sempre lontano.

Orgoglio, emozione e tanta voglia di continuare: Ritmo Studio Danza guarda al futuro con entusiasmo, perché il meglio – come dimostrato ad Ancona – deve ancora venire.

Salva