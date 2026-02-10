Unitre Modica. Raccolta di prodotti per la popolazione di Niscemi

Modica, 10 febbraio 2026 – Ha fatto registrare risultati importanti e significativi la raccolta straordinaria di prodotti da destinare ai cittadini bisognosi di Niscemi, promossa ed organizzata a Modica dalle locali sedi de La Misericordia e dell’Unitre presso i supermercati Conad “Le Liccumie” e di Treppiedi.

I volontari delle due strutture associative si sono alternati ed adoperati per informare, sui motivi della raccolta, i soci delle associazioni ed i clienti dei due supermercati ottenendo riscontri lusinghieri. Sono stati pochi coloro che dopo aver fatto la loro spesa, non hanno depositato nel “carrello della solidarietà” ciò che avevano deciso di donare a favore dei niscemesi che inaspettatamente si sono trovati a dover patire le gravi conseguenze della frana che ha disastrato la città e costretti, in tantissimi, a dover abbandonare le loro abitazioni. I prodotti donati liberamente e all’insegna della più convinta solidarietà, sono stati quelli che sono stati indicati dagli organizzatori nel rispetto del prospetto fornito dalle rispettive sedi di Niscemi.

Da tenere conto che a Niscemi, fra i tanti che hanno dovuto abbandonare le loro case senza poter portare nemmeno le cose di primaria utilità, molti si sono sistemati nelle loro seconde case, o sono ospitati da amici o da parenti o in abitazioni dagli stessi messe a disposizioni. Come si può capire si tratta di soluzioni rimediate, precarie e che giustificano la raccolta volontaria di prodotti alimentari non deperibili, prodotti per i bambini, prodotti per la persona, per l’igiene, e per la casa. Il tutto per soddisfare le esigenze più immediate in attesa di soluzioni definitive o comunque più consone per una vita normale.

L’attività di sensibilizzazione e di raccolta sarà ora trasferita in alcune scuole di Modica ed i prodotti saranno consegnati attraverso le consorelle sedi di Niscemi.

La Misericordia e L’Unitre di Modica ringraziano quanti hanno collaborato per la organizzazione e quanti con la loro disponibilità, la loro generosità ed il loro contributo hanno consentito di raggiungere l’obiettivo prefissato a favore di gente che ha bisogno in un momento assai difficile per un evento tanto disastroso .

