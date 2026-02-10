Modica: Caos agli uffici di Iblea Acque: lunghe code e tensioni, interviene la polizia

Modica, 10 febbraio 2026 – Giornata di forte trambusto oggi presso gli uffici di Iblea Acque, dove la situazione è rapidamente degenerata a causa di code interminabili, carenza di sedute e attese estenuanti. Una condizione che ha generato esasperazione tra gli utenti, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. Sin dalle prime ore del mattino, già intorno alle 5, numerosi cittadini si sono messi in fila nella speranza di riuscire a sbrigare le proprie pratiche. Alcuni, pur di garantirsi un posto, hanno addirittura dormito in macchina. Sacrifici che, in molti casi, si sono rivelati inutili. Con il passare delle ore, infatti, le attese si sono trasformate in un nulla di fatto: allo scoccare dell’orario di chiusura degli uffici, decine di persone sono state costrette a tornare a casa senza aver ottenuto alcuna risposta o soluzione, dopo aver trascorso l’intera mattinata in coda. La mancanza di un’organizzazione adeguata, unita all’elevato afflusso di utenti e all’assenza di un sistema efficiente di gestione delle file, ha alimentato rabbia e frustrazione. La tensione accumulata ha portato a momenti di forte agitazione, rendendo indispensabile la presenza della polizia per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Nel tentativo di placare gli animi, è stato contattato l’ingegnere responsabile, che si è recato da Ragusa presso la sede interessata. Il dirigente ha cercato di rassicurare i cittadini, dichiarando che l’ente è al lavoro per individuare possibili soluzioni al problema delle lunghe attese. Ha, inoltre, assicurato che nei prossimi giorni verranno fornite delle sedie, così da consentire agli utenti almeno un posto a sedere durante l’attesa. Il malcontento, tuttavia, resta forte: la gente è stanca e disperata e chiede interventi più incisivi e strutturali. La speranza è che alle promesse seguano rapidamente i fatti, affinché situazioni di questo tipo non si ripetano e venga finalmente garantito un servizio pubblico più efficiente e rispettoso della dignità dei cittadini.

Salva