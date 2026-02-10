Ragusa. San Valentino in sicurezza: torna il “DiscoBus” gratuito per la serata del 14 febbraio

Ragusa, 10 febbraio 2026 – Dopo il successo delle scorse settimane, l’Amministrazione Comunale di Ragusa rinnova il proprio impegno per il divertimento sicuro dei giovani. Grazie alla consolidata collaborazione tra il Comune di Ragusa, il servizio Informagiovani, la discoteca Arcadia (Koala) e la ditta Tumino, viene confermato il servizio di bus navetta gratuito per la serata di sabato 14 febbraio.

L’iniziativa punta a offrire un’alternativa sicura e gratuita all’uso del mezzo privato, permettendo ai ragazzi di raggiungere il luogo dell’evento e rientrare a casa senza rischi.

Per usufruire del servizio è obbligatorio registrarsi tramite il modulo online.

La prenotazione va fatta entro e non oltre le ore 10:00 di giovedì 12 febbraio.

La scadenza è tassativa per consentire l’organizzazione tecnica e il dimensionamento del numero esatto di bus necessari.

Il link per l’iscrizione: https://forms.gle/zGrUQWRCQo3Hpf27A

(Il sistema registra i dati all’invio, ma la conferma definitiva della prenotazione sarà inviata via email nei giorni successivi).

Per garantire il corretto funzionamento del sistema, si prega di seguire queste indicazioni:

– Utilizzare un solo indirizzo email per ogni partecipante.

– Il sistema registra i dati all’invio, ma la conferma definitiva sarà inviata via email nei giorni successivi.

– In caso di errore, è possibile ricompilare il modulo usando la stessa email della prima volta; il sistema aggiornerà automaticamente la richiesta precedente.

– In caso di imprevisti, è fondamentale comunicare la disdetta all’indirizzo informagiovani@comune.ragusa.it per cedere il posto ad altri.

Gli orari e percorsi sono:

ANDATA (2 opzioni)

– Opzione 1 (Unica partenza da Ibla):

Ore 22:00 – Ragusa Ibla

Ore 22:10 – Scalo Merci (Ragusa)

Ore 22:30 – Via Brin (Marina di Ragusa)

Ore 22:40 – Arrivo al Koala

-Opzione 2:

Ore 23:30 – Scalo Merci (Ragusa)

Ore 23:50 – Via Brin (Marina di Ragusa)

Ore 00:00 – Arrivo al Koala

RITORNO (Unica corsa per tutti)

Ore 04:00 dal parcheggio del Koala.

Fermate: Via Brin, Scalo Merci, Ragusa Ibla.

