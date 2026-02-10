  • 10 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Mappatura di tutte le arterie stradali urbane per censire i danni causati dal maltempo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 10 febbraio 2026 – Come comunicato nei giorni scorsi, è in corso la mappatura di tutte le arterie stradali urbane per censire i danni causati dal maltempo.
L’operazione è già in atto e diversi interventi di messa in sicurezza sono stati realizzati o in via di svolgimento, ai quali farà seguito un nuovo piano riasfaltature.
Ricordiamo quindi ai cittadini che, per poter essere inserite in ordine di lavorazione, le segnalazioni di buche o pericoli stradali vanno inviate ai canali ufficiali qui di seguito riportati:
Mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it
Pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it
Telefono: Ufficio manutenzione stradale (0932676731 – 0932676564), Assessorato lavori pubblici (0933676591), Sala Radio Polizia Locale (0933676771).

© Riproduzione riservata
591204

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube