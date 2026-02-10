Ragusa. Mappatura di tutte le arterie stradali urbane per censire i danni causati dal maltempo

Ragusa, 10 febbraio 2026 – Come comunicato nei giorni scorsi, è in corso la mappatura di tutte le arterie stradali urbane per censire i danni causati dal maltempo.

L’operazione è già in atto e diversi interventi di messa in sicurezza sono stati realizzati o in via di svolgimento, ai quali farà seguito un nuovo piano riasfaltature.

Ricordiamo quindi ai cittadini che, per poter essere inserite in ordine di lavorazione, le segnalazioni di buche o pericoli stradali vanno inviate ai canali ufficiali qui di seguito riportati:

Mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it

Pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Telefono: Ufficio manutenzione stradale (0932676731 – 0932676564), Assessorato lavori pubblici (0933676591), Sala Radio Polizia Locale (0933676771).

