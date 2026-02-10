  • 10 Febbraio 2026 -
Politica | Pozzallo

PD Pozzallo, ricostituito il circolo cittadino: Pietro Storniolo eletto segretario all’unanimità

Pozzallo, 10 febbraio 2026 – Il Partito Democratico ha ricostituito il circolo di Pozzallo, segnando un passaggio importante nel rilancio dell’azione politica sul territorio. Ieri, nel corso dell’assemblea degli iscritti, particolarmente partecipata, è stato eletto all’unanimità l’architetto Pietro Storniolo come nuovo segretario del circolo.
L’assemblea si è svolta alla presenza del commissario uscente Giovanni Spadaro, del segretario della Federazione provinciale PD Angelo Curciullo e l’on. Nello Dipasquale. Nel corso della riunione si è discusso dei principali temi della politica locale e provinciale, oltre che delle questioni legate al referendum, confermando la volontà del Partito Democratico di essere protagonista attivo nella vita politica della città.
Nel suo intervento, il neo segretario Pietro Storniolo ha sottolineato che “il Partito Democratico a Pozzallo è rimasto fermo per anni, ma oggi vogliamo finalmente ripartire, rimettendo al centro il confronto politico e il coinvolgimento della comunità”. Storniolo ha inoltre evidenziato che “si apre un nuovo inizio che guarda alle grandi questioni della politica nazionale e regionale, senza perdere di vista le esigenze concrete della città”.
Il circolo nasce con l’obiettivo di costruire una presenza politica forte e strutturata sul territorio, capace di affrontare con serietà e competenza le prossime sfide politiche. Nelle prossime riunioni, il circolo del Partito Democratico di Pozzallo avvierà “un percorso di programmazione politica finalizzato alla costruzione di una proposta alternativa, che parta dai bisogni reali della città e dal coinvolgimento diretto dei cittadini”.
Al nuovo segretario vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte della federazione provinciale, dell’onorevole Dipasquale e del commissario uscente, con l’assicurazione di un sostegno costante e di uno stimolo all’attività del circolo, nella convinzione che il Partito Democratico a Pozzallo sia presente, vivo e determinato a svolgere un ruolo centrale nella politica locale e provinciale.

591206

