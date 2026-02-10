Modica addio a Concetta Puccia, pilastro dell’Unitre e moglie del nostro socio-fondatore Pinuccio Azzarelli

Modica, 10 Febbraio 2026 – La città di Modica si stringe oggi nel dolore per la scomparsa di Concetta Puccia, una figura stimata e profondamente legata al tessuto sociale e culturale della comunità. Dopo aver combattuto con dignità contro una malattia breve ma inesorabile, si è spenta lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e quanti l’hanno conosciuta.

Concetta Puccia era la moglie di Pinuccio Azzarelli, noto imprenditore e volto storico del commercio modicano, titolare insieme ai fratelli e al figlio del prestigioso negozio di abbigliamento maschile di Corso Umberto. Il legame della famiglia Azzarelli con la città è profondo, anche grazie all’impegno di Pinuccio, socio fondatore dell’emittente RTM.

Ma il contributo di Concetta alla vita cittadina è stato altrettanto significativo e personale. È stata, infatti, socia fondatrice dell’Università delle Tre Età (Unitre) di Modica, membro attivo del Direttivo e direttrice dei corsi, ruolo che ha ricoperto con dedizione, promuovendo la cultura e la socialità come strumenti di crescita per ogni età.

Concetta Puccia lascia il marito Pinuccio e i figli, Rosa e Roberto, che ne piangono la prematura scomparsa. La notizia ha destato profondo cordoglio in tutta la città, dove la famiglia è stimata per la serietà professionale e l’umanità.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 11 febbraio, alle 15,, presso il Duomo di San Pietro.

Alla famiglia Azzarelli e ai parenti tutti giungano le più sentite condoglianze per questa dolorosa perdita.

