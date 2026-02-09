  • 9 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 9 Febbraio 2026 -
chiaramonte gulfi | Politica

Chiaramonte Gulfi. Iacono e Chinnici: “Corso Umberto in condizioni critiche”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 09 febbraio 2026 – “A pochi mesi dalla trionfale inaugurazione, i cosiddetti “lavori di riqualificazione” di Corso Umberto si stanno già sbriciolando sotto gli occhi di tutti. Quello che denunciammo fin dal primo giorno si è puntualmente avverato: un intervento raffazzonato, non eseguito a regola d’arte”.

Ad affermarlo sono i consiglieri di opposizione Gaetano Iacono, coordinatore cittadino di FdI, e Federico Chinnici.

“Chiaramonte non merita una simile sciatteria. La pavimentazione in basole di pietra sprofonda giorno dopo giorno e i pozzetti di ispezione cedono. Le buche vengono rattoppate con interventi palliativi. Come se non bastasse i tombini producono un rumore persistente e fastidioso al passaggio delle auto e sono diversi i residenti che ci hanno inviato segnalazioni. Chiediamo come il sindaco intenda rivalersi sulla ditta che ha eseguito i lavori e purtroppo avevamo già detto, in fase di cantiere, che vi erano tante, troppe carenze nell’esecuzione dell’intervento su Corso Umberto”.

“Questa non è riqualificazione effettuata a regola d’arte. Per questo motivo chiediamo la sospensione immediata di qualsiasi ulteriore intervento rattoppo e l’avvio di una verifica tecnica indipendente sullo stato dei lavori. Occorre accertare le responsabilità e poi presentare un piano di intervento di ripristino che sia definitivo e senza ulteriori aggravi per la collettività”, concludono i consiglieri.

© Riproduzione riservata
591118

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube