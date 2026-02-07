Vittoria, dramma in casa: bimba di due anni ustionata da acqua bollente

VITTORIA, 07 Febbraio 2026 – Una mattinata di ordinaria quotidianità si è trasformata ieri in tragedia per una famiglia vittoriese. Una bambina di soli due anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un getto di acqua bollente tra le mura domestiche.

L’incidente, la cui dinamica esatta è ancora in fase di accertamento, è avvenuto improvvisamente, causando alla piccola profonde ustioni su diverse parti del corpo. I genitori hanno immediatamente allertato il 118; i sanitari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno prestato le prime cure stabilizzando la piccola per il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi”.

Data la tenera età della paziente e l’estensione delle lesioni, il personale medico ha giudicato il quadro clinico estremamente delicato. Per garantire le migliori cure specialistiche, è stato attivato il protocollo per il trasferimento in elisoccorso verso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, polo di eccellenza regionale per il trattamento di queste patologie.

Al momento la prognosi resta riservata. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, mentre la famiglia della piccola si trova in stato di shock per l’accaduto. Gli incidenti da liquidi bollenti rappresentano una delle principali cause di accesso pediatrico al pronto soccorso e, in casi come questo, la tempestività dei soccorsi e il trasferimento in centri specializzati sono fattori determinanti per il decorso clinico.

