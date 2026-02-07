Modica, il Geodetico riapre a tempo di record. Monisteri: “Fatti, non parole”

MODICA, 07 Febbraio 2026 – Promessa mantenuta e tempi rispettati. La struttura geodetica di Viale Fabrizio torna da oggi pienamente fruibile per scuole e società sportive. Ad annunciarlo è il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, sottolineando come l’amministrazione abbia preferito la concretezza operativa alle discussioni virtuali.

Un intervento lampo in 36 ore

Il fermo della struttura si era reso necessario a causa del forte vento degli ultimi giorni, che aveva causato il distacco di alcuni raccordi della copertura. Per garantire la massima sicurezza agli utenti, il primo cittadino aveva disposto l’interdizione immediata dell’area.

Tuttavia, il disagio è durato meno di due giorni: in appena 36 ore, il Comune ha coordinato sopralluoghi, verifiche tecniche e lavori di ripristino.

“Per senso di responsabilità, avevo deciso di interdire l’utilizzo sino alla conclusione degli interventi,” spiega il Sindaco Monisteri. “In meno di 36 ore, insieme all’assessore Antonio Drago, abbiamo verificato lo stato dei luoghi e completato la sistemazione.”

L’intervento non si è limitato a riparare i danni causati dalle intemperie. L’amministrazione ha approfittato del cantiere per effettuare un restyling più profondo della struttura di Viale Fabrizio:

sostituzione dei fari guasti; riparazione dei tratti danneggiati, messa in sicurezza del tabellone segnapunti.

Il risultato è un impianto che riapre oggi pomeriggio in condizioni migliori rispetto a prima della chiusura forzata.

Non è mancato un passaggio politico nel discorso del Sindaco, che ha rivendicato il proprio stile di governo: “Continuiamo a preferire i fatti alle parole e a lavorare per la Città piuttosto che polemizzare sui social. Come nostro costume, abbiamo scelto di agire invece di parlare”.

Il Sindaco ha, infine, rivolto un ringraziamento corale alla squadra che ha permesso la riapertura record: dal dirigente Saro Caccamo all’ingegnere Di Raimondo, fino agli uffici tecnici e agli operai delle ditte incaricate, lodati per la solerzia ed efficienza dimostrata.

