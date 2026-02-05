Giarratana. Finanziati 750 mila euro per la manutenzione straordinaria del Centro Diurno per Anziani

Giarratana, 05 febbraio 2026 – Con D.D.G. n. 308 del 03/02/2026, nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 4.3.2, la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato la graduatoria provvisoria delle operazioni ammissibili e finanziabili, includendo il progetto del Comune di Giarratana.

Il finanziamento di € 750.000,00 è destinato ai lavori di manutenzione straordinaria del Centro Diurno per Anziani, con l’obiettivo di migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza energetica della struttura, rendendola più confortevole e funzionale per gli utenti e gli operatori. Tra gli interventi previsti rientrano:

– la sostituzione degli infissi;

– il ripristino dell’impermeabilizzazione delle terrazze;

– la realizzazione del cappotto termico;

– ulteriori opere di adeguamento e rifunzionalizzazione degli spazi, finalizzate al miglioramento del comfort e della sostenibilità dell’edificio. Il progetto ha ottenuto un punteggio di 63 punti su un minimo richiesto di 60, risultando l’unico finanziato nella provincia di Ragusa.

“ Un investimento strategico che rafforza i servizi sociali e socioassistenziali, – afferma il primo cittadino Lino Giaquinta – rivolti in particolare alle persone anziane e a chi vive condizioni di fragilità, contribuendo al benessere delle famiglie e alla conciliazione tra vita privata e lavorativa. Un passo concreto verso una comunità più inclusiva, attenta e solidale. “

