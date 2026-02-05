Ambiente, clima e città: senza competenze non c’è corretta pianificazione

RAGUSA, 05 Febbraio 2026 – La gestione del verde pubblico e dell’arboricoltura urbana rappresenta oggi una delle sfide più importanti per le città, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, aumento delle temperature, eventi estremi e crescente domanda di benessere da parte dei cittadini. Eppure, in molte realtà amministrative, gli interventi sul verde continuano a essere frammentari, occasionali e, in alcuni casi, dannosi per il patrimonio arboreo esistente. Su questi temi interviene l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ragusa, che intende richiamare l’attenzione delle Pubbliche Amministrazioni sull’importanza di una pianificazione urbana e rurale sostenibile, fondata su competenze tecniche, visione di lungo periodo e rispetto delle normative vigenti. Non può essere considerata una corretta politica ambientale la semplice realizzazione di aiuole spartitraffico con qualche essenza erbacea, né tantomeno una gestione del verde limitata a potature drastiche e tagli indiscriminati, a interventi di scerbatura talvolta eseguiti appena una volta l’anno. Al contrario, il verde pubblico è un’infrastruttura viva e complessa, che necessita di progettazione, manutenzione programmata e conoscenze specialistiche.

In questo quadro, il D.M. n° 63 del 10 marzo 2020, che introduce i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) adottati dal Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, rappresenta uno strumento fondamentale, spesso sottoutilizzato o applicato in modo parziale. I C.A.M. indicano chiaramente la strada da seguire: tutela del patrimonio arboreo, sostenibilità ambientale, riduzione degli impatti, incremento della biodiversità e qualità degli interventi.

“Le Pubbliche Amministrazioni non devono di certo sentirsi sole davanti alle complessità della gestione del verde urbano e territoriale – dichiara il presidente dell’Ordine, Giuseppe Iacono, a nome del nuovo Consiglio Direttivo Territoriale – L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ragusa e i suoi iscritti rappresentano una risorsa fondamentale: professionisti qualificati, con competenze specifiche e aggiornate, pronti a collaborare per trasformare le buone intenzioni politiche in progetti efficaci, duraturi e realmente capaci di incidere sul miglioramento ambientale e sulla qualità della vita dei cittadini”. Il verde urbano svolge un ruolo chiave nella mitigazione climatica, contribuendo a ridurre l’effetto “isola di calore”, migliorare la qualità dell’aria, regolare il microclima e aumentare la resilienza urbana. Piantare alberi con tecniche che favoriscano il corretto attecchimento, scegliere le specie adatte, prendersi cura in modo attento degli alberi esistenti e programmare correttamente gli interventi non è solo una scelta estetica, ma una strategia di salute pubblica e di sviluppo sostenibile. Allo stesso modo, anche in ambito rurale è necessario intervenire con criteri tecnici adeguati, integrando la gestione del verde con la tutela del paesaggio, del suolo e delle risorse naturali, evitando soluzioni improvvisate o dettate esclusivamente da esigenze contingenti. L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ragusa ribadisce dunque la propria disponibilità a essere a fianco delle Amministrazioni Comunali, potendo dialogare e collaborare opportunamente nelle fasi riguardanti la progettazione, la pianificazione e la gestione del verde pubblico e del patrimonio arboreo. Affidarsi a competenze professionali qualificate significa superare interventi riduttivi e di breve respiro, spesso male eseguiti e frutto di progetti interni non supportati dalle necessarie specializzazioni, e costruire invece politiche ambientali strutturate, coerenti e orientate al futuro. Investire nel verde significa investire nel benessere cittadino, nella sostenibilità ambientale e nella qualità dei tessuti urbani e rurali. Una sfida che può e deve essere affrontata insieme, mettendo al centro competenza, professionalità e visione.

