Asd Calabrese Fighiting Team Modica Giorgio Minicuccio torna e vince Kumite Event di Catania

Modica, 04 febbraio 2026 – Il campione modicano Giorgio Minicuccio torna alla grande a calcare il ring del K1in un impegno agonistico di spessore.

L’atleta del Calabrese Fighting Team Modica, infatti, lo scorso 31 gennaio è tornato a combattere sul quadrato al “PalaCatania”, dove ha partecipato e vinto al “Kumite Event” organizzato dal maestro Falzone.

Nella kermesse nella città etnea, Minicuccio ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni e ha vinto nettamente ai punti nella categoria “Super Massimi” contro il più esperto Marino, rappresentante del Team Martinucci.

Sempre al “Kumite Event” di Catania buona prestazione per Francesco Girasa che è stato impegnato nella categoria al limite dei 63kg e nonostante abbia ceduto il passo al più esperto Cacopardo, sul quadrato ha dimostrato tutte le sue qualità.

“A Catania – spiega Valeria Calabrese – ho rivisto il Giorgio Minicuccio affamato di qualche anno fa, ma con più consapevolezza e più maturità nella gestione del match. Ora – continua – bisogna tornare al più presto sul ring per riprendere pienamente il ritmo gara. Per Giorgio è arrivato il momento di tornare a spingere. Francesco Girasa – conclude Valeria Calabrese – è un fighter completo a cui manca l’esperienza nel contatto pieno. A Catania ha fatto il suo esordio e, nonostante il verdetto ha dimostrato tutto il suo valore”.

