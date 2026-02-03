Protesta caregiver. Buscema(Iv) presenta mozione per sollecitare il Comune di Scicli a prendere posizione

Scicli, 03 febbraio 2026 -“La consigliera comunale Marianna Buscema ha presentato una mozione affinché il Comune di Scicli esprima ufficialmente il proprio sostegno all’attuale protesta dei caregiver familiari, impegnati in una mobilitazione nazionale per il riconoscimento dei loro diritti. La protesta nasce dalla forte preoccupazione per i contenuti della legge tuttora in discussione, promossa dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli: secondo i caregiver, infatti, la normativa non riconosce in modo adeguato il loro ruolo né garantisce tutele concrete dal punto di vista economico, previdenziale e sociale.

“I caregiver familiari svolgono un lavoro fondamentale, spesso invisibile, che supplisce alle carenze del sistema pubblico di assistenza” dichiara la consigliera Buscema. “È inaccettabile che una riforma che dovrebbe occuparsi di disabilità e cura lasci ancora una volta ai margini chi ogni giorno sostiene, senza diritti e senza riconoscimento, il peso dell’assistenza. Le correzioni e i suggerimenti che gli stessi caregiver hanno proposto alla ministra devono essere presi in considerazione, come sottolineato anche dal nostro deputato Davide Faraone alla Camera”.

Con la mozione, Buscema chiede che il Comune esprima solidarietà e sostegno alla protesta dei caregiver familiari, si faccia portavoce delle loro istanze presso la Regione e il Governo, e solleciti una revisione della normativa in discussione affinché vengano finalmente riconosciuti diritti, tutele e dignità a chi svolge questo ruolo essenziale. “La politica locale deve avere il coraggio di prendere posizione,” conclude la consigliera, “e stare dalla parte di chi chiede giustizia, non privilegi”.

