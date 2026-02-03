PNRR 1.7.2 – Rete di Facilitazione Digitale: a Vittoria oltre 7.000 cittadini supportati nel comprensorio

Vittoria, 03 febbraio 2026 – Si è concluso con risultati di grande rilievo il progetto PNRR Misura 1.7.2 “Reti di Facilitazione Digitale”, che ha visto il GAL Valli del Golfo impegnato come soggetto sub-attuatore. L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU, ha avuto come obiettivo principale quello di rendere la tecnologia un bene comune, accessibile e realmente fruibile da tutti i cittadini.

Nel territorio di Vittoria il progetto ha trovato piena attuazione attraverso un modello di accessibilità diffusa, fondato su una rete capillare composta da 6 sedi fisse e 2 sedi itineranti. Una strategia pensata per portare l’assistenza digitale direttamente nei luoghi della vita quotidiana, coinvolgendo non solo le sedi comunali, ma anche il mondo del terzo settore, dell’istruzione e delle imprese.

Le attività di facilitazione digitale, sia individuali che di gruppo, si sono svolte in diversi presìdi cittadini, tra cui:

Settore sociale e solidale: Centro Donna, Cooperativa Valdese, Cooperativa Casa Evangelica, Cooperativa Iride e Associazione APS “Per andare oltre”;

Istruzione: istituti scolastici “Enrico Fermi” e “Marconi”;

Imprese: uffici CNA di Ragusa – sede di Vittoria.

Il Vice Sindaco con delega alla Transizione Digitale, Giuseppe Fiorellini, ha evidenziato l’efficacia dell’approccio adottato: “L’accessibilità diffusa è stata la nostra bussola. Grazie al lavoro dei facilitatori digitali, la transizione digitale è diventata un servizio concreto, vicino alle persone e ai loro bisogni quotidiani. Il successo delle sedi itineranti e dei presìdi attivati presso cooperative e scuole dimostra che l’innovazione funziona quando incontra davvero il territorio”.

L’intervento, finanziato per un importo complessivo di 660.000 euro, ha consentito di assistere 12.209 cittadini, di cui 7.228 residenti nei territori del GAL Valli del Golfo (Acate, Comiso, Gela e Vittoria), confermando il ruolo strategico dell’investimento per la crescita digitale e l’inclusione sociale della Sicilia.

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso grande soddisfazione per l’impatto sociale del progetto: “La Rete di Facilitazione Digitale rappresenta una vera e propria conquista di civiltà. Abbiamo scelto di non lasciare indietro nessuno, abbattendo quelle barriere digitali che troppo spesso escludono le fasce più fragili della popolazione dall’accesso ai servizi essenziali. Il fatto che oltre 7.000 cittadini del nostro comprensorio abbiano potuto acquisire competenze digitali è il segno concreto di una comunità che cresce in equità, inclusione e modernità”.

Il Sindaco ha inoltre sottolineato il valore strategico dell’investimento: “Questi numeri dimostrano che il PNRR, quando è accompagnato da una progettazione seria e da una forte presenza sul territorio, può produrre risultati tangibili e duraturi. Vittoria ha saputo fare rete, mettendo insieme istituzioni, terzo settore, scuola e mondo produttivo, e questo è il modello che intendiamo continuare a sostenere”.

