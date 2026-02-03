  • 3 Febbraio 2026 -
Modica | Politica

Inchiesta “Buoni Libro” a Modica: l’affondo di Stornello (PD)

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 03 febbraio 2026 – Un terremoto politico scuote nuovamente Palazzo San Domenico. L’apertura del nuovo filone d’inchiesta sulla gestione dei buoni libro, che vede indagato l’On. Ignazio Abbate, ha scatenato la reazione durissima del Partito Democratico locale.

Il segretario cittadino, Francesco Stornello, non usa giri di parole per definire quello che emerge dalle indagini: «Un quadro inquietante che, se confermato, delineerebbe un metodo di gestione della cosa pubblica assolutamente inaccettabile e privo di scrupoli».
Tra garantismo e sdegno morale
Nonostante la premessa d’obbligo sulla presunzione di innocenza, il PD sposta l’accento sulla questione morale e politica. Secondo Stornello, il tema dei buoni libro tocca un nervo scoperto della comunità: il diritto allo studio.

