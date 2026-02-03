Furto all’alba nel centro storico di Scicli: preso di mira un appartamento disabitato

Scicli, 03 febbraio 2026 – Hanno agito alle prime luci dell’alba, forzando il portone d’ingresso di un condominio di via Emanuele Filiberto, nel cuore del centro storico di Scicli, per poi introdursi in un appartamento al primo piano, disabitato per lunghi periodi dell’anno. Una volta all’interno, i malviventi hanno rovistato tra mobili e cassetti, mettendo a soqquadro l’abitazione. Il bottino sarebbe di modesto valore: i ladri avrebbero portato via solo quel poco che sono riusciti a trovare prima di allontanarsi. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dai segni di effrazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Al vaglio eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza, soprattutto per le abitazioni non occupate stabilmente, spesso prese di mira perché ritenute più vulnerabili.

