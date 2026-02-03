Notte di tensione a Vittoria: tra tentati furti e l’ombra di un attentato esplosivo

Saro Cannizzaro

Vittoria, 03 Febbraio 2026 – Città sotto i riflettori delle forze dell’ordine dopo una notte segnata da due episodi distinti che hanno scosso diversi quartieri di Vittoria. Se da un lato la microcriminalità torna a colpire il centro, dall’altro un grave atto intimidatorio solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica.

In Via Generale Diaz, il silenzio della notte è stato interrotto da un tentativo di furto. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero provato a forzare l’ingresso di un immobile, ma l’azione non sarebbe andata a buon fine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria insieme agli esperti della Polizia Scientifica. Gli inquirenti hanno effettuato i rilievi tecnici alla ricerca di impronte digitali o tracce biologiche lasciate dai malviventi, oltre a vagliare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.

Ancora più inquietante l’episodio verificatosi nel quartiere Terre Pupi, precisamente all’angolo tra Via Ricasoli e Via dell’Acate. Un grosso ordigno è stato fatto esplodere ai danni di un’abitazione, causando danni e seminando il panico tra i residenti della zona.

Al momento, le indagini si muovono nel fitto riserbo: rimangono ignoti i moventi del gesto. Non è ancora chiaro se si tratti di un atto ritorsivo, di un avvertimento legato alla criminalità organizzata o di contrasti personali. Gli investigatori stanno scavando nella vita dei proprietari dell’immobile per trovare una pista che spieghi il violento lancio dell’esplosivo.

foto e video di Franco Assenza

