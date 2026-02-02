  • 2 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Febbraio 2026 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa | Vittoria

Neonata morta a Vittoria: la Procura chiede l’archiviazione per i genitori

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 02 Febbraio 2026 – Si avvia verso la chiusura il tragico caso della neonata di sei mesi deceduta il 20 ottobre 2023 a Vittoria. La Procura di Ragusa, attraverso il pubblico ministero Ottavia Piccolo, ha formulato richiesta di archiviazione per i genitori della piccola, una coppia di origine marocchina di 42 e 25 anni, inizialmente indagati per omicidio colposo.

Il passaggio decisivo è arrivato con il deposito delle perizie medico-legali. Dopo l’autopsia iniziale eseguita dalla dottoressa Maria Berlich, il quadro clinico è stato approfondito dal medico legale Giuseppe Ragazzi e dalla pediatra neonatologa Eloisa Gitto.

I punti chiave che hanno smontato l’ipotesi accusatoria sono la causa del decesso (la bambina è morta per una broncopolmonite da aspirazione, che ha causato l’arresto cardio-respiratorio), la posizione nel sonno (l’accusa ipotizzava che la piccola fosse stata messa a dormire a pancia in giù. Tuttavia, i periti hanno chiarito che tale posizione non favorisce lo sviluppo di una polmonite da aspirazione, ma è casomai associata al rischio di morte improvvisa in culla (SIDS), scenario escluso in questo caso), e i fattori fisiologici (a sei mesi, una neonata ha la capacità motoria di spostarsi autonomamente durante il sonno, rendendo impossibile dimostrare che fossero stati i genitori a posizionarla in modo scorretto).

Gli avvocati della coppia, Massimo Garofalo e Gianluca Nobile, hanno accolto con favore l’esito degli accertamenti: “La perizia ha fatto cadere l’accusa. La dottoressa Berlich ha confermato che la causa del decesso è stata la polmonite e non la posizione nel sonno. L’iscrizione nel registro degli indagati è stata un atto dovuto per permettere lo svolgimento dell’incidente probatorio, ma oggi la verità scientifica restituisce dignità ai nostri assistiti.”

La parola passa ora al GIP del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Ignaccolo, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura. Se accolta, la vicenda giudiziaria si chiuderà definitivamente, confermando la natura accidentale e patologica della tragedia che ha colpito la famiglia.

© Riproduzione riservata
590562

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube