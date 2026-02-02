  • 2 Febbraio 2026 -
Ispica | News in primo piano | Politica

Terremoto politico a Ispica: Fratelli d’Italia lascia la giunta Leontini

ISPICA, 02 Febbraio 2026 – Si consuma una rottura significativa nel panorama politico di Ispica. Con una mossa che scuote gli equilibri di Palazzo di Città, Fratelli d’Italia ha annunciato ufficialmente l’uscita dalla giunta guidata dal sindaco Innocenzo Leontini. L’atto formale arriva con le dimissioni del vicesindaco Tonino Cafisi, già sul tavolo del primo cittadino da due mesi e protocollate nella giornata di oggi.

A spiegare le motivazioni del “passo indietro” è il coordinatore provinciale del partito, Giovanni Moscato. Al centro della contesa non ci sarebbero questioni amministrative locali, bensì l’impossibilità di ricomporre un quadro unitario del centrodestra a livello provinciale.

“Abbiamo tentato in questi mesi di ricomporre il quadro unitario della coalizione,” ha dichiarato Moscato, “ma occorre prendere atto che ad oggi non vi siano le condizioni per un centrodestra compatto. La nostra scelta è una questione di coerenza politica, non di poltrone.”

Il coordinatore ha sottolineato come FdI abbia atteso rispettosamente che gli altri partiti definissero i propri equilibri interni, ma senza riscontrare la volontà necessaria per un progetto futuro coeso.

Nonostante l’addio, Fratelli d’Italia rivendica con orgoglio il lavoro svolto al fianco di Leontini. Moscato ha parlato di un percorso caratterizzato da “grande lealtà e collaborazione”, elencando quelli che definisce traguardi storici per la città di Ispica raggiunti grazie all’impegno di Cafisi e di Marco Santoro: il progetto  per il completamento del cimitero, l’avvio  dei lavori per la zona artigianale, il finanziamento per il rifacimento di contrada Giamporcaro e il nuovo progetto per la raccolta dei rifiuti urbani.

L’uscita di scena avviene in modo decoroso: il partito ha rivolto al sindaco un augurio di buon lavoro “senza alcuna sterile polemica”. Tuttavia, il segnale politico è chiaro: finché il quadro del centrodestra provinciale non sarà chiarito e delineato, Fratelli d’Italia resterà fuori dalle realtà locali dove manca la necessaria chiarezza politica.

Resta ora da capire come il sindaco Leontini deciderà di ricoprire il vuoto lasciato in giunta e quali saranno le ripercussioni sulla tenuta della maggioranza nei prossimi mesi.

© Riproduzione riservata
